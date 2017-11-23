تصدرت عارضة الأزياء كيندال جينر قائمة عارضات الأزياء الأعلى أجرا في العالم، والتي أعلنتها مجلة فوربز الأميركية لتطيح بالبرازيلية جيزال بونديشن من صدارة القائمة للمرة الأولى منذ 15 عاما.

وقالت مجلة فوربز إن جينر (22 عاما)، الأخت غير الشقيقة لكيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، حصلت على دخل يقدر بنحو 22 مليون دولار هذا العام بفضل عملها في مجال الأزياء، إلى جانب تمتعها بشعبية ضخمة على موقع "إنستغرام إذ بلغ عدد متابعيها 84 مليون شخص مما ساعدها في تدشين خط الملابس الخاص بها وإبرام تعاقدات مع شركات كبرى مثل أديداس.

وأضافت فوربز أن البرازيلية بونديشن (37 عاما) التي احتلت صدارة القائمة منذ عام 2002، جاءت في المرتبة الثانية هذا العام وحققت دخلا قدره 17.5 مليون دولار.

وتقول فوربز إن أعلى عشرة عارضات أجرا في العالم حصلن على دخول إجمالية هذا العام بلغت 109.5 مليون دولار قبل خصم الضرائب والرسوم وقدرت المجلة مكاسبهن من الدخل الذي يحصلن عليه من التعاقدات مع شركات مستحضرات التجميل والعطور والمقابلات الشخصية مع المديرين التنفيذيين للعلامات التجارية الكبرى في عالم الأزياء.