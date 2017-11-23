أظهر مقطع فيديو هبوطا اضطراريا و"مرعبا" لطائرة صغيرة وسط طريق مزدحم في فلوريدا، خلف الهلع في نفوس سكان المنطقة، الأحد.

وقال مكتب مقاطع بينيلاس إنه توصل بمكالمات كثيرة تشير إلى هبوط مرعب نفذته طائرة صغيرة على طول طريق كين كين الشمالية في مدينة كلير ووتر.

وذكر أن الحادث جرى في حدود الساعة 10.30 صباحا، بعدما هبطت طائرة من طراز روكويل إنترناشونال 112-A بشكل اضطراري وبطريقة جنونية وسط طريق عام مزدحمة بالسيارات، قبل أن تتحطم.

وقال المصدر نفسه إن الطيار البالغ من العمر 61 عاما لم يصب في الحادث، مشيرة إلى أنه كان قد أبلغ في وقت سابق عن عطب في المحرك. وشرعت السلطات في التحقيق في أسباب الحادث.