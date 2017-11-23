أظهر تسجيل ڤيديو أصدرته قيادة الأمم المتحدة في سيئول جنودا بحرس الحدود الكوري الشمالي كانوا على مسافة خطوات قليلة من زميل لهم منشق عندما فتحوا النار وعبر أحدهم الحدود إلى كوريا الجنوبية لفترة وجيزة خلف الجندي الجريح.



ويعاني الجندي المنشق جروحا خطيرة لإصابته أربع مرات جراء وابل من الرصاص انهمر عليه أثناء هروبه يوم 13 نوفمبر الجاري.



ونقلته طائرة هيليكوبتر عسكرية أميركية إلى مستشفى في سوون جنوبي سول.



وأعلن أطباء أمس أنه استعاد وعيه بعد أن أجريت له جراحتين لاستخراج الرصاص وأن تنفسه استقر دون أجهزة مساعدة.



وقال الجراح لي كوك- جونج في مؤتمر صحافي في سوون «إنه بخير... لن يموت».