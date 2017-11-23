أثارت صورة طفلة تكاد لا تتخطى الست سنوات سخطاً في أميركا بعد أن انتشر خبرها في الصحف والقنوات التلفزيونية، بصفتها أصغر “قاصر” في ويسكنسون، اصطادت “شرعياً وبحسب القانون” غزالاً، بعد إصدار قانون جديد للصيد لا يحدد “حداً أدنى” لعمر الصياد.

فيوم الأحد وبعد يوم واحد من انطلاق موسم الصيد للعام 2017 في الولايات المتحدت، نشرت صورة الطفلة ليكسي هاريس إلى جانب غزال قتلته تحت إشراف والدها تايلر هاريس، بحسب ما أفادت وكالة أنباء “أسوشيتيد برس”.

وبحسب ما أوضح والدها، فقد خضعت ليكسي لعدة دورات في الصيد، وتدربت مطولاً على إطلاق النار من بندقية اشتراها لها والدها مناسبة لعمرها، وهي أقل قوة وسهولة في التعامل معها، وفقا لما ذكرته الوكالة.

وأضاف أنهم شاهدوا العديد من الغزلان في الغابة بالقرب من منزلهم في مقاطعة ميدفورد، إلى أن أتى الوقت المناسب لصيد “الطريدة” المثالية. فطلب هاريس من ابنته أن تطلق النار، إلا أن الطفلة راحت ترتجف، لكنها في نهاية المطاف ضغطت الزناد وأوقعت “طريدتها”.

وتابع الوالد شارحاً أن الصغيرة رفضت في ما بعد أن تسحب الغزال أو تمسكه، ويبدو أنه أقنعها فقط فيما بعد بالتقاط الصورة.

وعلق الكثير من الأميركيين على تلك الصورة، معتبرين أنها “مروعة ومقززة”، وتساءل أحدهم عما إذا كان سيقرأ في المرة القادمة خبر طفل يقتل رفيقه في المدرسة ببندقية صيد!.

يذكر أن القانون الذي وقعه حاكم ويسكونسن، سكوت ووكر، في 12 نوفمبر، يسمح للصيادين من أي عمر كان بحمل السلاح