حبست نيابة تمي الأمديد بإشراف نيابات محافظة الدقهلية بمصر ، أباً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث وجهت له تهمة الشروع في قتل وليدته.

ووفقا لما ذكرته "المصري اليوم"، تعدى العامل الزراعي العشريني رامي مجدي إبراهيم عبدالمقصود على وليدته البالغة 40 يومًا، ما أسفر عن إصابتها بنزيف في المخ وكسر في الفخذ اليسرى.

وتلقت مديرية أمن المحافظة من المباحث الجنائية بلاغًا قدمته الزوجة في قسم شرطة تمي الأمديد التابع للدقهلية، تتهم فيه زوجها، الذي اعترف بجريمته، بالاعتداء عليها وعلى وليدته، لرفضه إنجاب البنات.

ونُقلت الطفلة بحالة حرجة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وأكد التقرير المبدئي للطب الشرعي وجود كسر بالفخذ اليسرى للطفلة، ونزيف بالمخ، وكدمات بالوجه والجسم