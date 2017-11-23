وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) امس الأربعاء، على أول علاج متكامل لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) يشمل عقارين فقط بدلا من العلاجات السابقة التي كانت تشمل 3 أدوية فأكثر.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت «الأناضول» نسخة منه، أن العقار الجديد يحمل اسم جولوكا (Juluca) ويشمل عقارين هما دوليوتقرافير وريبافيرين وهما عقارين تمت الموافقة عليهما سابقا من الهيئة.

وأضافت الهيئة أن العلاج الجديد يستخدم لفئة من المراهقين المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة من النوع الأول والذين لديهم الفيروس كامن. وجاءت الموافقة، بعد إجراء تجارب سريرية شملت 1024 من مرضى الإيدز، وتم علاجهم بالعقار الجديد.

وأثبتت النتائج أن العقار الجديد أثبت نتائج فعالة في قمع الفيروس بالمقارنة مع العقاقير الأخرى المضادة للمرض. وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للعقار، بحسب الهيئة، هي الإسهال والصداع، فيما كانت هناك آثار جانبية خطيرة منها الطفح الجلدي والحساسية، ومشاكل في الكبد والاكتئاب.

ويسهم تناول مضادات الفيروسات بصفة يومية في تراجع انتشار الفيروس، ومنع فيروس الإيدز من تدمير الجهاز المناعي، ووقف تحوره والتسبب في الإصابة بمرض الإيدز.

ويهاجم فيروس الإيدز جهاز المناعة في الجسم البشري، ويعطل عمله، ويتسبب في إصابته بالضعف والوهن، ويتركه دون قوة دفاعية قادرة على مواجهة أي مرض، لفقدانه حماية جهاز مناعة جسمه له.

وإذا لم تتم مكافحة الفيروس، يتعرض المصاب لأنواع كثيرة وخطيرة من الأمراض والسرطانات، التي تسمى الأمراض الانتهازية، لأنها انتهزت فرصة عجز جسم الإنسان عن الدفاع عن نفسه فهاجمته.

وطبقا للأمم المتحدة، فإن فيروس الإيدز تسبب في وفاة 35 مليون شخص في العالم، منذ اكتشافه.

ويعود تاريخ اكتشاف أول حالة مصابة بالإيدز إلى يونيو 1981، بالولايات المتحدة.