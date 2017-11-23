وجهت النيابة العامة في الولايات المتحدة الأميركية اتهامات إلى مواطن إيراني بقرصنة شبكة "إتش بي أو" HBO التلفزيونية، والاستيلاء على حلقات وسيناريوهات مسلسلات غير معروضة، بينها "صراع العروش" Game of Thrones، والمطالبة بفدية وصلت قيمتها إلى 7.91 ملايين دولار أميركي.



ووجّه مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن اتهامات بالقرصنة إلى الإيراني بهزاد مصري، المعروف باسم "سكوت فاهشات" Skote Vahshat، وأعلن عن الخبر في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، وفقاً لشبكة "إيه بي سي" الأميركية.



وأوضح النائب العام، جون كيم، أن مصري في إيران، وبدأ بفحص واستطلاع شبكات الكمبيوتر التابعة لـ"إتش بي أو" وموظفيها في مايو/أيار الماضي.



ورغم أن السلطات الأميركية لم تتمكن من اعتقاله على الفور، إلا أنه سيواجه عقوبات وخيمة و"لن يتمكن من مغادرة إيران على الإطلاق من دون الخوف من اعتقاله وإحضاره إلى هنا"، وفقاً لكيم.



ووصف كيم الإيراني بأنه "قرصان خبير ومتمرس واخترق أنظمة كمبيوتر عدة حول العالم". وأشار إلى أنه عمل نيابة عن الجيش الإيراني في مهاجمة الأنظمة العسكرية والنووية والبنية التحتية الإسرائيلية.



كما أفاد بأنه ساعد مجموعة قرصنة إيرانية تدعىTurk Black Hat Security Team في اختراق مئات المواقع الإلكترونية في الولايات المتحدة ودول أخرى.