قالت وكيلة أعمال الممثل والمغني الأمريكي ديفيد كاسيدي نجم المسلسل التلفزيوني (ذا بارتريدج فاميلي) في السبعينات، إنه توفي عن عمر 67 عاما.



وحقق كاسيدي النجومية في المسلسل كمراهق محبوب بفضل مظهره الرقيق كالفتيات وصوته الذي يبعث على البهجة.



وشخص أطباء إصابة كاسيدي بالخرف بعدما بلغ الستينات من عمره وأدخل قبل أيام مستشفى في فلوريدا ثم تدهورت حالته إلى فشل عضوي. وقالت وكيلة أعماله جوان جافين في مقابلة هاتفية إنه توفي في وحدة العناية المركزة أمس الثلاثاء.



وكان كاسيدي يتمتع بشعر أسود منسدل على كتفيه وعينين بلون البندق وبمظهر مشابه للعديد من نجوم الروك حينها.



ومثل ضمن فريق تمثيل (ذا بارتريدج فاميلي) وهو يبلغ من العمر 19 عاما لمظهره الشبيه بالفتيات وليس لغنائه لكن منتجي المسلسل جعلوه المغني الرئيسي في الفريق الذي تشكله العائلة بعدما اكتشفوا صوته الشجي.



ولعب كاسيدي في المسلسل دور كيث بارتريدج الذي شكلت أمه الأرملة، التي لعبت دورها زوجة أبيه شيرلي جونز، فريقا لموسيقى البوب مع أبنائها يسافر إلى حفلات على متن حافلة متعددة الألوان.



وقدم المسلسل عددا من الأغنيات الناجحة بما فيها أغنية (آي ثينك آي لاف يو) التي حققت الصدارة بين أكثر الأغنيات الرائجة عام 1970 الذي بدأ فيه عرض المسلسل.



وعزف كاسيدي على الجيتار إلى جانب غنائه بعيدا عن المسلسل وباع ملايين النسخ من أول ألبوم له واسمه (تشيريش) عام 1972.