لا تزال الأرجنتين تقتفي أثر الغواصة "سان خوان" التي فقدت قبل خمسة أيام وعلى متنها 44 شخصا رغم أعمال بحث مكثفة تشاركت فيها دول عدة.



وتعطل الأحوال الجوية المتردية مهمة السفن التي تجوب المياه الجنوبية للمحيط الأطلنطي بحثا عن الغواصة التي فقد الاتصال بها الأربعاء.



وتشارك قطع بحرية وجوية من الولايات المتحدة والأوروغواي وتشيلي والبرازيل وبيرو وبريطانيا، السلطات الأرجنتينية في البحث عن الغواصة.​



وهذه حقائق عن هذه الغواصة التي شغلت دول العالم:



سان خوان هي واحدة من ثلاث غواصات تملكها البحرية الأرجنتينية، وكونها أدخلت الخدمة عام 1983 يجعلها الغواصة الأحدث.



الغواصة التي يبلغ طولها 65 مترا وعرضها سبعة أمتار تم تجديدها بين العامين 2007 و2014 لتمديد صلاحية عملها نحو 30 عاما.



يضم طاقم الغواصة، المكون من 44 شخصا، أول امرأة أرجنتينية برتبة ضابط غواصة وهي إليانا كراوزيك ذات الـ 35 عاما.



كانت الغواصة في طريق العودة من دورية مراقبة في أوشوايا الواقعة في أقصى جنوب القارة إلى قاعدتها في مار ديل بلاتا، عندما فقد الاتصال بها الأربعاء.



الموقع الأخير الذي سجل للغواصة، هو قبالة سواحل باتاغونيا وشبه جزيرة فالديس، والتي تبعد نحو 700 كيلومتر عن مار ديل بلاتا.



البحرية الأرجنتينية تقول إن انقطاعا للكهرباء في القطعة البحرية التي تدار بمحرك ديزل ربما تسبب في انقطاع الاتصال بالغواصة.



تنص الإجراءات على أن تطفو الغواصة إلى السطح عند انقطاع الاتصال أو أن ترسل استغاثة لاسلكية لكنها لم تقم بأي من هذين الأمرين.



كانت البحرية الأرجنتينية أعلنت أنها تلقت مساء السبت إشارات قد تكون نداءات استغاثة صادرة عن الغواصة، إلا أن محاولة الاتصال بها فشلت.



لم تتمكن الطائرات التي تحلق فوق دائرة قطرها 300 كيلومتر قبالة سواحل باتاغونيا ولا السفن التي تجوب المنطقة ذاتها، من تحديد موقع الغواصة حتى الآن.



وتقول شبكة "أن بي سي" الأميركية إن عمليات البحث انتهت حتى الأن من نحو 80 بالمئة من المنطقة المستهدفة.



وتضيف أنه من المفترض أن يكون لدى طاقم الغواصة ما يكفي من الغذاء والأوكسجين حتى الآن.