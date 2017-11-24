نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو مثيرا يظهر جسما غريبا يحلق في السماء، ويسبق بلحظات طائرة تستعد للهبوط في مطار هيثرو في لندن.

ويظهر الجسم الغريب في الفيديو على شكل بقعة ضوئية كانت تحلق بسرعة كبيرة في السماء فوق المنازل بالقرب من المطار المزدحم.



وشارك العديد من سكان تلك المنطقة صورا ومقاطع فيديو للجسم الذي ظهر لأول مرة الأحد، قبل أن يختفي.

وتساءل كل مشاهدي الفيديو عن طبيعة هذا الكائن، حيث قال بعضهم إنها عبارة عن نجمة، فيما ذكر آخرون أن الجسم الذي مر في سماء لندن كان نيزكا.

ويتكون النيزك عادة من حطام الصخور، وقد يكون في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو في حجم صخرة كبيرة. ويطلق على المسار المرئي للنيزك، الذي يدخل الغلاف الجوي للأرض، اسم "شهاب".

وقد يصل النيزك إلى سطح الأرض، وفي هذه الحالة يعرف باسم "الحجر النيزكي".