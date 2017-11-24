أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد يوم الأربعاء خلافا مع والد واحد من ثلاثة لاعبي كرة سلة في جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجليس كانت الصين تحتجزهم بتهمة السرقة إذ وصفه بأنه ”أحمق جاحد“.

وكان لافار بول والد اللاعب ليانجيلو بول هون من شأن الدور الذي لعبه ترامب في سبيل الإفراج عن اللاعبين الثلاثة في الصين بعدما اعترفوا بأنهم سرقوا سلعا من ثلاثة متاجر أثناء زيارة الفريق للصين هذا الشهر.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر توجه فيها بالحديث إلى لافار قائلا ”كان من الممكن أن تقضي السنوات الخمس أو العشر المقبلة وأنت تحتفل بعيد الشكر مع ابنك في الصين لكن ليس ثمة عقد مع دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين حتى يدعم موقفك. لكن تذكر يا لافار أن السرقة ليست بالأمر الهين. إنها مشكلة كبيرة خاصة في الصين“.

وفي تغريدة أخرى نسب ترامب الفضل لنفسه فقط في الإفراج عن ليانجليو بعد الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة ولم ينسبه للبيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية أو أصدقاء لافار في الصين.

وكتب ترامب بحروف إنجليزية كبيرة يقول ”الفضل لي“ كما سخر من هيئة لافار.

وأحجم لافار عن توجيه الشكر للرئيس وهون من شأن دوره في سبيل الإفراج عن ابنه في الصين.

واعتذر اللاعبون الثلاثة وشكروا ترامب على المساعدة للإفراج عنهم بعد أن أثار قضيتهم في حديثه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته للصين هذا الشهر.

وكتب ترامب تغريدة يوم الأحد قال فيها ”كان يجب علي تركه في السجن“.

كما تطرق ترامب لمسألة ركوع لاعبي دوري كرة القدم الأمريكية احتجاجا أثناء عزف النشيد الوطني في المباريات. وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت يوم الثلاثاء إن القائمين على الدوري يفكرون في إبعاد اللاعبين عن الملعب أثناء عزف النشيد.

وقال ترامب صباح يوم الأربعاء في تغريدة أخرى ”يفكر دوري كرة القدم الأمريكية الآن في أمر آخر وهو الإبقاء على الفرق في غرفة تغيير الملابس أثناء عزف النشيد الوطني الموسم المقبل. إنها فكرة لا تقل سوءا عن الركوع“.