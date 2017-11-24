تحول إندونيسي إلى بطل عبر الإنترنت بعدما قضى بيديه على أفعى تسللت إلى قطار مكتظ.

وتوقف القطار بشكل طارئ، بعدما رصدت الأفعى على رف لوضع الحقائب في قطار متوجه من بوغور (جنوب جاكرتا) إلى العاصمة.

وأظهرت مشاهد صورت عبر الهواتف الذكية وانتشرت سريعاً عبر الإنترنت الرجل الذي يضع نظارتين وهو يمسك بهدوء ذنب الأفعى ويرطم رأسها بقوة على الأرض.

وقد نفقت الأفعى فوراً على ما يبدو فيما وقف الركاب المذهولون على مسافة منه.

ومن ثم رمى الرجل الأفعى النافقة البالغ طولها حوالي المتر من الباب أمام حراس الأمن.

ولم يعرف على الفور نوع الأفعى وما إذا كانت سامة فيما لم تسجل أي إصابات في صفوف الركاب.

ورجحت شركة "كاي سي إي" المشغلة للقطار أن تكون الأفعى خرجت من حقيبة أحد الركاب، مقدمة اعتذاراتها إلى المسافرين.