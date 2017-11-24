قال علماء إن الأشخاص الذين يتناولون ما بين ثلاثة وأربعة أقداح من القهوة يوميا تزيد احتمالات أن يعود ذلك بالنفع على صحتهم فتنخفض درجة تعرضهم لأخطار الوفاة المبكرة والإصابة بأمراض القلب عمن يعزفون عن احتسائها.

ووجدت الدراسة، التي قارنت بين أدلة من أكثر من 200 دراسة سابقة، أن استهلاك القهوة مرتبط بخفض خطر الإصابة بالسكري وأمراض الكبد والخرف وبعض أنواع السرطان.

وقال العلماء إن ثلاثة أو أربعة أقداح يوميا تمنح أكبر فائدة إلا في حالة النساء الحوامل أو من هن أكثر عرضة للإصابة بالكسور.

والقهوة أحد المشروبات الأكثر شيوعا على مستوى العالم. ومن أجل فهم أفضل لآثارها على الصحة قاد روبن بول المتخصص في الصحة العامة بجامعة ساوثهامبتون في بريطانيا فريق البحث لمراجعة 201 دراسة تستند إلى البحث عن طريق الملاحظة و17 دراسة تقوم على تجارب سريرية في دول مختلفة ووسط ظروف متباينة.

وخلص فريق بول في البحث الذي نشرته دورية (بي.إم.جيه) الطبية البريطانية في وقت متأخر يوم الأربعاء "يبدو احتساء القهوة آمنا في نطاق أنماط الاستهلاك المعتادة".

وأظهرت الدراسة ارتباط تناول القهوة بتراجع خطر الوفاة بجميع الأسباب والإصابة بأمراض القلب ووجدت أن خطر الوفاة المبكرة يكون أقل بين من يتناولون ثلاثة أقداح منها يوميا.

ولم يجر الربط بين تناول أكثر من ثلاثة أقداح من القهوة يوميا والإصابة بضرر لكن تأثيراتها المفيدة كانت أقل وضوحا.

وربطت الدراسة أيضا بين القهوة وانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان منها سرطان البروستاتا والجلد والسكري من النوع الثاني.

وأكد فريق الباحثين أنه لا يمكن استخلاص نتائج حاسمة عن الأسباب والآثار من المراجعة التي أجروها لأنها اشتملت على الكثير من البيانات التي تعتمد على الملاحظة لكنهم قالوا إن النتائج التي وصلوا إليها تعزز مراجعات ودراسات أخرى في الآونة الأخيرة عن كميات القهوة التي يتم تناولها.