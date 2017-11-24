ظن السياح الذين أتوا بالسفينة لتأمل جمال القطب الشمالي في روسيا أنهم أمام قطع جليد صغيرة عائمة من بعيد قبل أن يدركوا أنهم امام 200 دب قطبي تلتهم جيفة حوت.

وقد تجمعت الدببة القطبية على حافة المياه لتقطيع جيفة حوت جنح على الشاطئ. وكانت المجموعة تضم عائلات عدة من بينها دبتان تتبع كل واحدة منهما اربعة دببة صغيرة وهو امر قليل الحدوث على ما اوضح غروزديف لوكالة فرانس برس.

وقد يجذب هذا المشهد السياح إلا انه يجسد بالنسبة للعلماء عواقب الاحترار المناخي الذي يعدل الموطن الطبيعي للحيوانات ويزيد المنافسة على القوت ويقربها من المناطق المأهولة.