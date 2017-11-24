توفي المغني والمؤلف الموسيقي الأميركي، جون هندريكس، الذي كان من أوائل الفنانين الذين غنوا الجاز، يوم الأربعاء الماضي، في نيويورك عن 96 عاما على ما أعلنت ابنته ميشال عبر "فيسبوك".

وكان جون هندريكس الذي ضم بين معجبيه آل جارو وبين تلاميذه بوبي ماكفرين، احد رواد ما يعرف بـ"فوكاليز" الذي يقوم على وضع كلمات على مقطوعات جاز منفردة وتأديتها غناء. وقد توفي في احد مستشفيات نيويورك على ما أوضح وكيل أعماله.

وقد اشتهر هندريكس في الخمسينات مع ثلاثي "لامبرت، هندريكس اند روس" والبوم "سينغ ايه سونغ اوف بايسي" (1957).