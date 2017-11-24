انتقل إلى رحمة الله مؤلف النشيد الوطني السعودي، الشاعر السعودي الكبير ابراهيم خفاجي، الملقب بـ" شاعر الوطن"، فجر اليوم الجمعة، في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ولد خفاجي في مكة المكرمة عام 1926، واشتهر بكتابة النشيد الوطني ، والذي استغرقت منه كتابته أكثر من 6 أشهر ، وقد رحل خفاجي تاركاً إرثاً فنياً تردده الأجيال بعده، وأعمالاً وطنية تحفظ تاريخ 9 عقود عاصرها.

خفاجي كتب لأبرز الفنانين السعوديين كطلال مداح، ومن أشهر أعمالهما معا أغنية "تصدق ولا أحلفلك" و"على شانُه"، كما تعاون مع محمد عبده في أغانٍ كثيرة، من أشهرها "أشوفك كل يوم" و"لنا الله" و"مافي داعي" و"إنتَ محبوبي" و"ظبي الجنوب".