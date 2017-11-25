تمكن عامل في تايلند من إخراج ثعبان ضخم بعد أن التف حول محرك سيارة، وذلك عبر عضه من ذيله، بعد أن أمضى الخبراء 90 دقيقة في محاولة إبعاد الثعبان دون أن ينجحوا في ذلك.

وقال راجيت (53 عاماً) إنه استخدم حيلة قديمة، تعلمها في قريته لإضعاف الثعبان البالغ طوله حوالي 10 أقدام، وذلك عن طريق عضه في ذيله، بعد أن دخل إلى محرك السيارة بحثاً عن الدفء، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وكان صيادو الأفاعي، قد أمضوا نحو ساعة ونصف، وهم يحاولون إخراج الثعبان، قبل أن يتدخل راجيت الذي كان عائداً من عمله في مصنع قريب للمساعدة. وسرعان ما فاجأ الجميع، بغرس أسنان في جلد الثعبان، مما ساعد على تحريره، بجهود 4 رجال شاركوا في هذه العملية.

وأوضح راجيت أنه تعلم هذه الحيلة في كمبوديا حيث كان يعيش، قبل أن ينتقل للعمل في تايلند، فعندما يمسك ثعبان ما دجاجة أو حيوان داجن آخر، يقوم القرويون بعضه من ذيله لتحرير الفريسة.

وأضاف راجيت: "يكفي أن تعض الثعبان من ذيله لإضعافه، وهذه الحيلة تنجح دائماً، لكن عليك أن لا تجربها إلا إذا كنت مدرباً على فعل ذلك بشكل جيد. أنا سعيد لأنني تمكنت من المساعدة، هذا الثعبان لم يكن مخيفاً، حيث سبق وشاهدت ثعابين أضخم منه بكثير".