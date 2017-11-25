تبيع واحدة من أكبر شركات الأغذية في فنلندا ما تزعم أنه أول خبز مصنوع من الحشرات، بعد تغيير التشريع الفنلندي.



وقال ماركوس هيلتسروم، رئيس قسم المخبوزات في مجموعة فاتسر، إن رغيفا واحدا يحتوي على نحو 70 صرصارا منزليا مجفف، مطحون إلى بودرة ومضاف إلى الدقيق، حسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف هيلستروم أن الصرصار يمثل نحو 3 بالمائة من وزن الخبز.

وأوضح الخميس أن "الفنلنديين معروفون باستعدادهم لتجربة أشياء جديدة،" ووفقا لاستطلاع أجرته شركة فاتسر، فإن "المذاق الجيد والطزاجة" من بين أبرز معايير الخبز.

وقال هيلستروم في بيان إن التشريع الفنلندي تغير يوم 1 نوفمبر ليسمح ببيع الحشرات كغذاء.

وستعرض أول مجموعة من "خبز الصراصير" للبيع في المدن الفنلندية الكبيرة يوم الجمعة.