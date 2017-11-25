يغفل البعض عن تنظيف سياراتهم والتخلص من بقايا الطعام والأوساخ منها، لتتحول إلى حاويات قمامة متنقلة، وقد تكدست فيها العبوات والأكياس الفارغة، ومخلفات الطعام والشراب.

وفي محاولة لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة، تم تنظيم معرض على الإنترنت، لإحراج أصحاب هذه السيارات، التي تركها أصحابها دون تنظيف وترتيب لفترة طويلة، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتظهر الصور الصادمة، كيف أهمل أصحاب هذه السيارات تنظيفها، لتتكدس فيها عبوات المشروبات الغازية، وصناديق الطعام الفارغة، والأكياس البلاستيكية، وبقايا الطعام، والعديد من أنواع القمامة الأخرى.

ويأتي المعرض، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بريطانيا، بهدف جعل الشوارع في البلاد أكثر نظافة، ويبدو أن البعض توقفوا عن رمي القمامة من نوافذ السيارات، لكنهم تركوها لتتكدس في هذه السيارات.

وفي كل عام، تقوم شركة ليم المملوكة من قبل الحكومة البريطانية، بإزالة أكثر من 200 ألف كيس من القمامة، يصل وزنها إلى نحو 7.500 طن، من على جانبي الطرق السريعة في البلاد.

وكانت دراسة سابقة، قد وجدت أن واحداً من بين كل 7 سائقين، اعترف برمي القمامة من نافذة السيارة خلال الشهر الماضي، إلا أن الحكومة البريطانية تأمل من خلال برنامجها الجديد بتشجيع السائقين على وضع القمامة في حاويات سهلة الاستخدام، دون أن يضطروا إلى مغادرة سياراتهم.