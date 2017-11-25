انتشرت يوم الأربعاء فضيحة حول راقصة الباليه الروسية الشهيرة، أناستازيا فولوشكوفا، بعد أن نشر صديقها الذي كانت على علاقة معه، صورًا حميمة فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوّهت صورتها وحوّلتها من أيقونة فنية في عيون محبيها إلى مثال لامرأة سيئة.

وتوجهت الحسناء الروسية التي فتنت المشاهدين بممارستها فن رقص الباليه في البولشوي تياتر، أقدم وأعرق المسارح في روسيا، بنداء إلى لجنة التحقيق لإجراء تحقيقاتها ومعرفة الفاعل الذي يقف وراء هذه الفضيحة المدوية وتقديمه للمحاكمة، بعد أن انتشرت صورها الفاضحة وذات الطابع الحميم على شبكة الإنترنت بشكل واسع.

وزاد الأمر سوءًا عقب إعلانها على الملأ أنها التقت بالمشتبه فيه بنشر صورها الفاضحة، وكان صديقها المقرب فترة من الوقت، وكانت على علاقة حميمة به.

وأوضحت: “لا يهمني كم من العلاقات الجنسية لديه سابقًا عندما التقينا، لكن تكوّن لدي انطباع لطيف عنه، وكانت لدينا علاقة وثيقة، التقينا أيضًا في بيتي ولم أكن أعتقد أنه بعد عام سيضع هذه الصور الفاضحة على شبكات التواصل الاجتماعي، بل قال إنه سيعيدها لي”.

وتابعت: “بفضل العلاقات العامة يمكنك أن تصبح على حد سواء، بطلًا أو خسيسًا، هو أصبح خسيسًا وفاقدًا للإحساس في نظري”.

وقالت راقصة الباليه إنه “لا ينبغي الاستهانة بها، وأكدت أنها ستدافع عن شرفها وكرامتها في المحكمة”.

واعتبرت راقصة الباليه أناستازيا فولوشكوفا أن “أولئك الذين نشروا لها صورًا حميمة يريدون تحقيق شهرة لأنفسهم على حسابها وعلى حساب فنها الذي كلفها سنوات من العمل الدؤوب”، وقالت إنها “ستدافع عن شرفها وكرامتها في كل المحافل والهياكل المختصة”.

وأضافت الراقصة الشهيرة: “ليس هناك فقط أولئك الذين يرغبون في التكاثر، بل هناك أيضًا أولئك الذين يريدون صب الطين ونشر القذارة، وترتيب التلميحات حول اسمي”.