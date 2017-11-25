تسبب طفل بإفساد مستحضرات تجميل بقيمة 1300 دولار في أحد فروع متاجر Sephora ببريطانيا، حيث كان يلعب بها.

وقامت صفحة على "فيسبوك" متخصصة بالتجميل بمشاركة الصور للمستحضرات التي أتلفها الطفل، وعبّر كثيرون عن استيائهم.

وطلبت صاحبة المنشور من الأمهات عدم اصطحاب أطفالهن أثناء تسوق مستحضرات التجميل، لأن تلك المتاجر ليست مكاناً للتسلية، حيث يمكن أن يسببوا خسائر في تلك المنتجات غالية الثمن.

وذكرت في المنشور أن الطفل اعتقد بالتأكيد أن تلك المستحضرات تشبه طلاء الأصابع للأطفال، ولم يكن لديه فكرة كم كان يتصرف بطريقة شقية.

ونصحت السيدات المضطرات لاصطحاب أطفالهن إلى متاجر كهذه، أن تتأكد من أنه يضع يديه في جيوبه لكي لا يلمس المنتجات، وألا تمضي فترة تتجاوز 10 دقائق في المتجر.

وعبّر معلقون عن استيائهم من الأهل، وعدم مراقبة أطفالهم، فقالت إحداهن، إنها لا تتردد على ذلك المتجر بالعادة، لكنها تفهم أنها منتجات غالية، ومن السخف أن يترك أحدهم أطفاله يركضون في المكان بدون متابعتهم، فقد يمكن أن يتسببوا بسقوط شيء فوقهم، أو حتى يتم اختطافهم.

وقال آخر "إنه أمر لا يطاق، كيف يمكن للأم ألا تنتبه لما يفعله طفلها، إذا لم تكوني تستطيعين تدبر أمور أطفالك، عليك تركهم في البيت".

وانتقد شخص آخر المبالغة في التعليقات، قائلاً، إن العينات التجريبية موجودة للمسها وتجريبها.