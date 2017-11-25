منعت مجموعة من دور الحضانة في بريطانيا القصاصات اللامعة التي يستخدمها الأطفال في تزيين بطاقات عيد الميلاد، في هذا الوقت من السنة، بسبب آثارها الضارة بالبيئة.

وقامت "توبس داي نيرسيريز" بفروعها التي تبلغ 19 فرعا في جنوبي إنجلترا بحظر هذه المواد الورقية لأنها تحتوي على مادة الميكروبلاستيك التي يمكن أن تسبب تلوثا بيئيا، حسبما قالت العضو المنتدب شيريل هادلاند التي اتخذت القرار.

وقالت هادلاند لسكاي نيوز: "هناك 22 ألف حضانة في جميع أنحاء البلاد، فإذا استخدمت كل واحدة منها كيلوغرام أو عدة كيلوغرامات من المواد اللامعة فإن ذلك سيتسبب في أضرار فادحة للبيئة".

وأوضحت أنه لا يمكن تدوير هذا النوع من الميكروبلاستيك لأنه صغير جدا ولا يمكن فصله عن أي شيء.

"لا يمكنك حقا إعادة تدويره لأنه صغير جدا، لا يمكنك فصله عن أي شيء".