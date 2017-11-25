توأم قبل أسبوعين أنها رأت شبحاً مخيفاً شبيهاً ببطلة فيلم الرعب الأمريكي “الحلقة” سمارا أو ريغان بطل فيلم “طارد الأرواح الشريرة”، واقفاً أمام عربة طفلتها بينما كانت فارغة. وكانت الأم فرانشيسكا ريلي (24 عاماً) عندما التقطت الصورة في تلك اللحظة تزور صديقتها في منزلها الذي كان في السابق طاحونة قديمة وتحولت إلى مبنى، برفقة ابنتها فوبي البالغة من العمر 18 شهراً.

وعندما عادت فرانشيسكا تتطلع بدقة في الصورة، لاحظت شبحاً نصف شفاف يقف أمام عربة فوبي، مرتدية لباساً أبيض اللون وشعرها أسود طويل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت فرانشيسكا، القاطنة في دوزبري، غرب يوركشير بإنجلترا، إنها شعرت بالرعب والخوف من كل شيء حولها، جعلها تخشى حتى الخروج من غرفة نومها، متوقعة أن الشبح سيكون واقفاً بجوار الباب.

وعندما عرضت الصورة على شبكات التواصل الاجتماعي فسر بعض الخبراء ما شاهدته بأنه بمثابة “حارس ملاك” لطفلتها الصغيرة، لاسيما بعد فقدانها توأم يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لكنها تشك في هذا التفسير، لأن ما رأته شبيه بفتاة فيلم الحلقة سمارا، وهي مخيفة جداً أكثر من كونها ملاك، أو كونها تشير إلى أي شيء إيجابي.