بشرى شعبان

أعلن نائب المدير العام للقطاع التعليمي والتأهيلية بالهيئة شؤون ذوي الاعاقة ماجد الصالح، رفع كشف بالمبالغ المتأخرة الى القطاع المالي والاداري تمهيدا لصرفها الى المؤسسات التعليمية المستحقة، موضحا ان القطاع المختص يعمل عبر القنوات الرسمية باجراءات توريد المتأخرات بالتنسيق مع وزارة المالية.

وقال الصالح في تصريح.للصحافيين، ان الهيئة حريصة على حفظ حقوق جميع المدارس المستحقة، الا ان هناك ملاحظات جاري تلافيها، املا ان تكون عملية الصرف في اقرب فرصة.



واكد ان عدد الملفات التعليمية قارب سقف ال 8000 ملف، حيث عملية التسجيل لازالت سارية، والموزعين على 97 مدرسة وحضانة ومؤسسة تابعة وغير تابعة للهيئة.



واشار الى انهم سائرون في عملية رقابة ومتابعة الجهات المؤسسات الحاضنة لابنائنا المعاقين، مؤكدا على وجود الملاحظات سيتم ابلاغ الجهات المعنية بتلك الملاحظات حتى يتم تلافيها بمدة لاتزيد عن الشهر (وقد يمنحوا فرصة اخيرة)، وان لم يستجيبوا فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بسحب الموافقة او الغاء ترخيص الجهة المخالفة.



وذكر انه تم الغاء كيان حضانة وهناك مدارس في الطريق، كما الهيئة بصدد اخطار بعض المدارس بالملاحظات المسجلة عليها، لافتا الى ان الهيئة تتعامل مع جميع الجهات بمسطرة واحدة، فهدفنا في النهاية خدمة الكويت وذوي الاعاقة