ارتفع سعر برميل النفط 52 سنتا في تداولات امس الجمعة ليبلغ 60.36 دولار أمريكي مقابل 84ر59 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول .

وفي الاسواق العالمية ارتفعت اسعار النفط أمس مع استمرار غلق خط أنابيب كبير بين كندا والولايات المتحدة وهو ما سيقلص الإمدادات المتجهة إلى منشأة تخزين أمريكية رئيسية.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتا ليصل الى مستوى63.68 دولار كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 95ر58 دولار.