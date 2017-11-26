قرر رجل تنفيذ مقلب في متجر أثاث روسي بسرقة أريكة ضخمة عن طريق رفعها فوق رأسها والركض بها.

كشف موقع ميرور أن صديق الرجل قام بتصوير لقطات للمقلب في متجر بمدينة فلاديكافكاز، روسيا، وتم تحميلها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الرجل يرفع قطعة الأثاث الضخمة على رأسه، ويحاول الهرب بها، ما أثار صدمة المتسوقين عندما عاني الرجل أثناء هربه مع الأريكة، حيث كان غير قادرا على رؤية الطريق.

انتهت محاولة الرجل بالفشل بعدما رصده أحد الموظفين وسارع لوقفه، ورغم محاولات اقناع الرجل بأنها مجرد مزحة، لم يتقبل الموظفون الأمر واستدعوا رجال الشرطة.

على الجانب الآخر، جذب الفيديو الآلاف من المستخدمين، وكان لديهم تعليقات مختلفة حول المزحة، فالبعض رأى أنها مضحكة، في حين انتقد آخرون تصرف الرجل ووصفوه بالغبي.