تقول التقارير إن ثروة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي تبلغ حوالى مليار دولار، رغم أن بلاده تعتبر إحدى أفقر الدول في العالم.

وتم تسليط الضوء على ثروته خلال تواجده تحت الإقامة الجبرية في مجمعه السكني الفخم "بلو روف"، والذي يتألف من أكثر من 25 غرفة نوم، وذلك بعد الانقلاب العسكري على حكمه الأسبوع الماضي.

وقام موقع Zimbabwean بنشر مجموعة صور من داخل قصر موغابي المترف، وظهر فيها حوض سباحة فخم، والديكورات الرخامية، والألوان الذهبية والعاجية التي طغت على المكان.

وتم استيراد سقف المنزل ذي الطراز الصيني من شنغهاي مع قرميد أزرق قاتم باهظ الثمن، ويقال إن شركة بناء صربية قامت بإنشائه عام 2003. وقد راكم الدكتاتور البالغ من العمر 93 عاماً ثروة كبيرة خلال فترة حكمه التي بلغت 37 عاماً، في الوقت الذي قتل فيه الكثيرون من مواطنيه.

وتقول تقارير الصحافة المحلية إن جزءاً صغيراً من ثروته جناه من ودائع الماس في زيمبابوي. وكانت هناك شائعات حول أن أصوله تشمل حسابات سرية في سويسرا وجزر القنال وجزر البهاما إلى القلاع والقصور في اسكتلندا.

ويقال إن زوجته غريس موغابي اشترت عدداً من العقارات في ضاحية ساندتون الغنية في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وهناك تقارير عن شراء ممتلكات في ماليزيا وسنغافورة وربما دبي. وسبق أن تحدثت تقارير عن نمط الحياة المترف الذي تعيشه السيدة الأولى حيث أنفقت 120 ألف جنيه استرليني في فورة تسوق واحدة في باريس.

ويبدو أن أبناءهما يملكون ذائقة الترف ذاتها، حيث إن ابنهما الأصغر شاتونغا نشر فيديو على سناب شات وهو يسكب نوعاً فاخراً من الشامبانيا، بسعر 200 جنيه استرليني للزجاجة الواحدة، على ساعة تبلغ قيمتها 45 ألف جنيه استرليني، خلال إحدى سهراته. وتبجح الشاب بأنه يمتلك تلك الساعة لأن والده يدير البلد كله.