قالت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إن نمراً هرب من سيرك بورمان فى مدينة باريس، أمس الجمعة، أثار الذعر لبعض الوقت في شوارع العاصمة، قبل أن يتم قتله.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية عن مسؤول بالشرطة (لم تسمه) إن "موظفاً من السيرك قام بتحييد النمر قرب نهر السين، على بعد حوالي كيلومترين من برج إيفل".

وأضاف "أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين سكان المنطقة".

وفيما كتبت الشرطة على صفحتها على "تويتر" إن " كل الخطر انتهى" عقب مقتل النمر، الذي يبلغ من العمر عامين، أعرب بعض سكان المنطقة التي قتل فيها النمر عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قتل النمر بواسطة 3 طلقات نارية.

ولم ترد أية تفاصيل حول كيفية هروب النمر من السيرك، وفق المصدر ذاته.

وانتشر فيديو على موقع تويتر للحظة قتل النمر الذي كان يلاحق أشخاصاً بدوا وهم يركضون فزعاً منه.