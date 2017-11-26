تنطلق مساء اليوم السبت، المرحلة الختامية في مسابقة ملكة جمال ألمانيا فوق سن الخمسين بمدينة أولندبورج غربي ألمانيا. وتقدم للمنافسة على لقب "ملكة جمال ألمانيا فوق الخمسين لعام 2018" أكثر من 750 امرأة من كافة أنحاء ألمانيا، وصعدت 20 منهن إلى المرحلة النهائية.

وأعلنت الشركة المنظمة للمسابقة "إم جي سي" أن المشاركات في المرحلة الختامية سوف ترتدين ملابس سهرة وسوف تجبن على الأسئلة، التي سيطرحها مقدمو الحفل، من بينهم ملكة جمال ألمانيا لعام 1991، إينس كليمر، والممثل الألماني إنجو لينسن.

وبحسب بيانات الشركة، تضم لجنة التحكيم 12 شخصاً، من بينهم القس البروتستانتي يورجن شفارتس، وإدوارد أمير أنهالت، والسياسي فولفجانج بوسباخ، وملكة جمال ألمانيا لعام 2017 ثريا كولمان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة تنظمها شركة "إم جي سي" ومجلة "آر تي.في" منذ عام 2012. وبجانب اللقب ستحصل الفائزة على جولة سياحية خارج البلاد وجلسة تصوير.