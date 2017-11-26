استطاع ضباط المرور إنقاذ حياة طفلين كانا يركضان في وسط طريق مزدحم في الصين، الأمر الذي عرض حياتهما للخطر؛ وجاء في تقارير إخبارية أن الطفلين قد فرا من الحضانة عبر الأبواب الأمامية قبل أن يواجها ذلك الموقف.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه داخل الحضانة، وانتشر على الإنترنت، اللحظة التي قام فيها الطفلان بمغادرة الحضانة بعد أن تُركا بدون رقابة لوهلة قصيرة.

وشوهدا في لقطات أخرى وهما يركضان في وسط طريق مزدحم بالسيارات، لكن لحسن الحظ تدخل ضباط المرور في الوقت المناسب لإبعاد الطفلين عن طريق السيارات.

ولم يتعرض أي من الطفلين، وهما في الثالثة من العمر، للأذى جراء هذه الواقعة التي حدثت في مقاطعة "Guangdong- قوانغدونغ" بالصين.