استغرق رجل سكران كان عائداً إلى شقة سكنية مطلع الفجر، ثلاث ساعات متواصلة في محاولة فتح الباب، قبل أن يدرك أن الأمر بسيط جداً ولا يتطلب كل هذا الجهد والوقت.



وقضى الرجل بحسب ما أظهر فيديو الوقت يركل في الباب العالق، بالشقة الواقعة في مجمع سكني بمنطقة بلاشيخا إلى الغرب من موسكو، في حين أن الباب يفتح فقط بالضغط على زر في الخارج على الحائط.



ويظهر الفيديو أحد الرجال وهو يحاول أن يفتح الباب من خلال المقبض، دون أن ينجح في ذلك، ومن ثم يقوم برجرجة الباب في محاولة لفتحه بالقوة. ثم يتوقف قليلاً، في الممر الصغير أمام الباب، في حين أن صديقه الآخر يقف في الردهة منتظراً. وتفشل أيضاً معاركة أخرى مع الباب المستعصي، ومن ثم يختفي الصديق تاركاً الرجل في كفاحه وحيداً ضد الباب العنيد. وطوال هذا الوقت فشل الرجل السكران في ملاحظة الزر القائم على يمين الباب على الحائط، والذي يعمل في إطار دائرة مغناطيسية.



وبعد أن بذل كل ما عنده من إمكانيات، كان أخيراً قد ألحق ضرراً في الباب وتركه مفتوحاً قليلاً ومتصدعاً. وفي الوقت الذي أخذ فيه الرجل بعض من الراحة جراء الجهد الشاق غير الموفق، يُرى فأر وهو يخرج من خلال الفتحة الصغيرة في الباب، يلقي نظرة، ثم يواصل طريقه غير مبال. وتظهر الصور المختصرة للفيديو الطويل المأخوذ من الكاميرا الداخلية بالمبنى، أن العملية انتهت في الساعة 8 و16 دقيقة صباحاً واستمرت لقرابة ساعتين و47 دقيقة، منذ ما بعد الخامسة صباحاً، قبل أن يضع الرجل أخيراً يده على الزر ويضغطه لتنتهي الأزمة مع ضوء النهار.