تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر الطريقة الوحشية التي يتم التعامل بها مع الحمير في الصين، من خلال طعنها وسلخ جلودها لصنع دواء شعبي.

وفي المشاهد المسربة من داخل أحد المسالخ، يقوم أحد العمال بضرب حمار على رأسه بالمطرقة، قبل أن يطعنه بأداة حادة، ويتركه لينزف ببطء حتى الموت على الأرض، ومن ثم يتم سلخ جلده، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتشير التقارير، إلى أن المسالخ الصينية تقتل ما يصل إلى أكثر من 11 مليون حمار سنوياً، حيث تستخدم جلودها، لصنع دواء يطلق عليه اسم "إيجياو" ويعتقد أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية.

وتتعرض الحمير لمعاملة قاسية قبل أن تُساق إلى الذبح، حيث توضع في حظائر مكتظة، وتقف على مخلفاتها، وتعاني من سوء التغذية والجروح والأمراض المختلفة، لدرجة أن بعضها لا يقوى على السير أو الوقوف.

وقالت مجموعة تُعنى بحقوق الحيوان، إن العمال في أحد المسالخ، أخبروا مراقبيها المتخفين، أنهم قلقون من تعرض المنشأة للغرامات أو حتى الإقفال، في حال تم اكتشاف ما يحدث بداخلها.

من جهتها طالبت منظمات مدافعة عن الحيوان في أستراليا، بحظر تصدير الحمير إلى الصين، وذلك بعد تسريب هذه المشاهد الصادمة، فمع ندرة المعروض في الصين، تتجه الأنظار إلى أستراليا، للحصول على مصدر وفير من هذه الحيوانات.