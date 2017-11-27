يتوقع أن تصل قيمة المبيعات عبر الإنترنت في "سايبر مانداي" الذي يصادف نهار الاثنين القادم إلى 6.6 مليارات دولار، وفق تقديرات موقع أدوبي أناليتكس السبت، ما يعني أن هذا اليوم سيسجل أعلى رقم مبيعات تتم خلال يوم واحد عبر الإنترنت في تاريخ الولايات المتحدة.

و"سايبر مانداي" Cyber Monday هو أول يوم اثنين بعد يوم "الجمعة السوداء" Black Friday، وتقوم المتاجر خلاله بتقديم حسومات كبيرة على مجموعة واسعة من البضائع.

وبحسب موقع أدوبي أناليتكس، وصلت المبيعات عبر الإنترنت خلال يومي عيد الشكر والجمعة السوداء إلى 7.9 مليارات دولار، ما يشكل زيادة بنسبة 17.9 في المئة عن العام الماضي.

يذكر أن المتاجر الأميركية قدمت كعادتها تخفيضات كبيرة وهدايا مجانية لجذب المتسوقين في الجمعة السوداء، وهو اليوم الذي يفتتح موسم العروضات في تجارة التجزئة.

لكن بعض المتسوقين قالوا إنهم كانوا يلقون نظرة على البضائع فحسب ويحتفظون بنقودهم للتسوق لاحقا عبر الإنترنت في "سايبر مانداي".