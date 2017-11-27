اعتقلت الممثلة والمغنية الأميركية، نايا ريفيرا (30 عامًا)، بتهمة الاعتداء بالضرب على زوجها، الممثل ريان دورسي، بعد قرابة شهر من إلغاء الإجراءات القانونية، لطلاقها منه.



وأكدت التقارير أن دورسي اتصل بالشرطة السبت، وادعى بأن ريفيرا ضربته على رأسه وفمه، بينما كانا يصطحبان ابنهما في نزهة.



ونشرت وسائل الإعلام صورًا ومقطع فيديو، يظهر إلقاء القبض على نجمة مسلسل "غلي" السابقة، إلا أنهم عادوا وأطلقوا سراحها مقابل كفالة بقيمة 1000 دولار، وقيل أن حماها هو من أتى لاصطحابها حينئذ، وفقًا لموقع "ديلي ميل".

وبدأ دورسي مواعدة ريفيرا في عام 2010، إلا أنهما عادا فانفصلا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، حيث قدمت نايا طلب طلاق من زوجها للحصول على حضانة أولية لابنهما مع السماح له بزيارته من وقت لآخر، كما أخبرته في وقت لاحق أنها أجهضت بعد الانفصال، وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، ألغيا الطلاق قانونيًا، لمصلحة طفلهما، بحسب زعم مصدر مقرب منهما.



وأدت ريفيرا دورًا رئيسياً في مسلسل "غلي"، كما شاركت في المسلسل الكوميدي "ديفيوس ميدس"، وفي مسلسل "ماد فاميليز"، الذي سيبث في شهر كانون الثاني/يناير من العام المقبل، في حين مثل دورسي أدوارًا بسيطة في عدة برامج تلفزيونية، عرض أغلبها هذا العام، مثل شخصية "دايم باغ" في برنامج "راي دونوفان".