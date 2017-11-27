في مشهد جميل انتشر على الشبكات الاجتماعية، أنقذ كلب سيدة من تعرضها للسرقة بعد مهاجمته لصاً حاول الاعتداء عليها خلال مرورها في أحد الشوارع.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، فيديو يصور إحدى السيدات وهي تسير بمفردها في شوارع بودجوريتشا، عاصمة مونتنيغرو، بينما ظل أحد الأشخاص يسير خلفها مترصداً حركاتها من أجل سرقة متعلقاتها مستغلاً غياب المارة من الشارع.

وتظهر لقطات الفيديو هجوم السارق على السيدة، ليسارع كلب أسود كان في المكان بالانقضاض عليه كالبرق ومنعه من إكمال خطته.



ولاقى الكلب حفاوة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مونتنيغرو، إلى حد وصفه بـ"بطل اليوم".