لقي الملاكم السلفادوري فرانشيسكو ريز مصرعه بعد تلقيه ضربة قاضية من مواطنه ريكاردو كورتيز خلال بطولة لرابطة الملاكمة العالمية (WBA) في العاصمة السلفادورية في الـ18 من الشهر الجاري.

وتلقى ريز (24 عاما) ضربة قاضية من مواطنه كورتيز في الجولة الثامنة من النزال، ليسقط على إثرها على الأرض ويرتطم رأسه بقوة بأرضية الحلبة فيفقد الوعي مباشرة.

وتم نقل ريز مباشرة إلى المشفى ولكن الأطباء أعلنوا هناك أنه توفي سريريا (توقف دماغه عن العمل)، لتطلب عائلته بعد عدة أيام إيقاف أجهزة التنفس الاصطناعي، ليفارق الحياة.

وأعلنت الرابطة العالمية للملاكمة دعمها ووقوفها إلى جانب عائلة ريز في مصابها، وأضافت أنها ستدعم عائلته ماديا وستتكفل بمصاريف الجنازة.

يذكر أن هذا النزال هو الأول الذي يلعب فيه ريز ثماني جولات في مسيرته الاحترافية، فهو لعب قبل ذلك ثلاثة نزالات فاز بها جميعا بالضربة القاضية في الجولة الرابعة.