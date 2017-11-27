دهس فيل ضخم حارس أمن هندياً، فأرداه قتيلاً، عندما وقف الحارس ليلتقط صورة للفيل على طريق بولاية البنغال الغربية شمالي الهند.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان حارس الأمن صادق رحمان (40 عاماً)، يقود سيارته على الطريق السريع 31 بولاية البنغال الغربية، في طريقه إلى العمل، وفجأة خرج فيل ضخم من الحديقة الوطنية ليعبر الطريق، وهو ما تسبب بإيقاف المرور.

هبط "رحمان" من سيارته وبيده كاميرا، ووقف قريباً يلتقط الصور للفيل، وربما شعر الحيوان بأن الرجل يعوقه عن عبور الطريق إلى داخل الحديقة، فقد تقدّم الفيل فجأة، وضرب الرجل بقدمه، ثم جرّه بخرطومه إلى وسط الطريق، وراح يدهسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط دهشة المارة الذين ظلوا يصيحون على الفيل دون فائدة.

وحسب مسؤولي الحديقة، فبعد ربع ساعة من الحادث، تأكدوا أن "رحمان" قد مات.

وقال أحد المسؤولين: إن الفيلة تعبر هذا الطريق كل يوم، ولا أحد يهبط من سيارته خلال عبورهم.