قالت السلطات الإندونيسية ان مطار جزيرة بالي سيظل مفتوحا على الرغم من تزايد التحذيرات بشأن إمكانية إلغاء رحلات بعد ان ثار بركان جبل أجونج بالجزيرة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

مازال المطار الرئيسي في جزيرة بالي الإندونيسية مفتوحا أمام حركة الملاحة الجوية على الرغم من تزايد التحذيرات بشأن امكانية إلغاء رحلات بعد ان ثار بركان جبل اجونج بالجزيرة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

واستأنفت بعض شركات الطيران الدولية رحلاتها الى الجزيرة بعد ان كانت قد توقفت لساعات بسبب إطلاق البركان عمودا من الرماد والبخار لمسافة تتجاوز 6000 متر في السماء.

وألغيت الرحلات الى بالي من عدة مدن أخرى في أستراليا وهولندا وماليزيا وتم تغيير مسار رحلات مساء السبت وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد نتيجة لثورة البركان، ما أدى لحالة من الفوضى في جنبات المطار.