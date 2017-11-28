تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة وفنانة المكياج السينمائي السعودية سارة الودعاني وهي تقود سيارة سباق صغيرة ثم عربة ATV.

وظهرت الودعاني في المقطع وهي تقود السيارة وتقوم بزيادة السرعة والتفحيط برفقة صديقة لها. وأثار ذلك جدلاً كبيراً في أوساط الناشطين عبر "تويتر".

فقد اعتبر بعض هؤلاء ما قامت به حرية شخصية فيما رأى آخرون أنها خالفت بذلك العادات والتقاليد المتبعة في البلاد.

وعلى الإثر أصبح هاشتاغ #سارة_الودعاني الأكثر تداولاً بين المتابعين السعوديين. ويشار إلى أن النجمة الشابة تعتبر من الأشهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بلدها. وهي تثير بما تنشره الكثير من الجدل.