نفذ مجموعة من أشابين عريس مقلبا مروعا في وصيفة العروس كاد يودي بحياتها.

أقيم حفل زفاف العروسين في مقاطعة قوانجدونج الصينية، ووقع الحادث عندما وصل الزوجان إلى منزل العروس، حيث أحاط أشابين العريس بوصيفة الشرف وبدءوا برش رغوة الصابون عليها قبل أن يغرقها أحدهم بمسحوق طفاية الحريق.

وقال شقيق العروس إن الحادث لم يتسبب في إصابة أي شخص رغم أن بعض التقارير أفادت أن الوصيفة فقدت وعيها بسبب الحادث.

وبمجرد انتشار اللقطات عبر الإنترنت، تسببت في إثارة ضجة بين المستخدمين، وانتقدوا تقليد مقالب الزفاف ضد العروس ووصيفتها في الصين، حيث غالبا ما تتحول هذه المقالب إلى حوادث خطيرة.