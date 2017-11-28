رصدت مقاطع فيديو منشورة لحظة ترصد شخص لطفلين يسيران في أحد الشوارع، ومن ثم محاولة الاعتداء عليهما، وربما خطفهما.

وأظهرت المقاطع ترصد الشخص بسيارته لطفلين يسيران في الشارع، والسير وراءهما ببطء، فيما بدا الارتباك واضحا على الطفلين، ما قد يوحي بأنه حاول استدراجهما.

ووصل الطفلان أخيرا عند باب منزل، ليتوقف الشخص ويترجّل من سيارته، وفور ترجّله لاذ الطفلان بالهرب، ولاحقهما بساطور كان يحمله بيده، وحينما أعجزاه عاد إلى سيارته في الوقت الذي خرج فيه صاحب المنزل، إلا أن المعتدي كان قد لاذ بالهرب.

بعز النهار ودون اي خوف! ياليت يتم القبض عليه بأسرع مايمكن ..