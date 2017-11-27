أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم عن " ثورة المراحيض" متعهدا بتحديث المنشآت الصحية العامة في البلاد في محاولة لتعزيز السياحة وتحسين مستويات المعيشة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس الصيني وصف المراحيض بالجزء المهم من التنمية الحضرية والريفية، وذلك لدى تعليقه على تقدم قطاع السياحة مؤخرا في هذا المجال.

ونقلت الوكالة عن شي جين بين مطالبة المسؤولين " بالتغلب على المشاكل العالقة منذ فترة وتصحيح العادات السيئة في السياحة".

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن مثل هذه" الثورة " في الصين ، فقد كان قد تم طرح الموضوع عام 1997 ومجددا عام 2004 عندما كانت تستعد البلاد لدورة الألعاب الأولمبية .2008 وكانت وسائل الإعلام المحلية قد تحدثت عن بناء أو تجديد عشرات الالاف من المراحيض.



