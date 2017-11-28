السلحفاة الذكر جوناثان أشهر "سكان" جزيرة سانت هيلينا، الضائعة في خضم جنوب المحيط الأطلسي، بين أفريقيا وأميركا الجنوبية. فما الذي يميز جوناثان عن بنات قوقعته؟ إنه عميد سن العالم قاطبة، من إنس وحيوان على حد سواء. فعمره 185 عاماً على أقل تقدير، وفق علماء الحيوان والبياطرة. ولو كان أكبر قليلاً، لربما لمح نابليون بونابرت، الذي أمضى آخر 6 سنوات من عمره منفياً في سانت هيلينا، بين العامين 1815 و1821.

"يسكن" طويل العمر جوناثان في قصر ݒلانتيشن، مقر حاكم الجزيرة العائدة لبريطانيا، بسكانها البالغ عددهم نحو 4400 نسمة. هناك في حدائق القصر، يرتع "السلحف" المدلل ويسرح على العشب بحرية، بينما يقوم طباخو حضرة الحاكمة بتأمين أفضل الأغذية له، من خس وجزر وخيار وتفاح وكمثرى، وغيرها.

ولأهمية جوناثان السياحية والدعائية، واحتراماً لسنه الوقور، تم تخصيص بيطرية فرنسية- بريطانية، تدعى كاترين مان، لكي تعتني به، فتزوره مرة في الأسبوع للفحص الطبي الروتيني. وجوناثان، من جانبه، لا يخاف من طبيبته، ولا يختبئ في قوقعته حين وصولها، بل يمدّ إليها رقبته بحنان لكي تداعبها. كما طُبعت صورته على العملة النقدية من فئة 5 سنتات وعلى أختام تأشيرات الوصول إلى الجزيرة ومغادرتها.

أما سر تعمير جوناثان، المفترض أن يعيش لغاية 150 عاماً كحد أقصى، فيكمن في عدم تعرضه للستريس والقلق، وفق البيطرية كاترين مان، التي تشرح أن "للزواحف عمليات أيض بطيئة للغاية، فهي تتحرك ببطء وتتنفس وتأكل وتهضم ببطء، وتشيخ ببطء. وفي حال جوناثان، فإنه يحظى بظروف راحة استثنائية، إذ يعيش في قصر ولا هموم له، فضلاً عن طبيعته الهادئة المسالمة أصلاً". وربما أيضاً لأن جوناثان لا يتدخل في السياسة، ولا يصوت لهذا الحاكم أو ذاك، ولا يتابع نشرات الأخبار. وللعلم، وفق طبيبته، بات جوناثان ضريراً منذ أعوام، وفقد كثيراً من حدة حاسة الشم، لكن سمعه ظل قوياً.

ورغم هرم جوناثان، فإنه لا يزال "يعاشر" إناثاً من بنات قومه، لاسيما صديقته "الرسمية"، واسمها إيمّا، مثلما توضح حاكمة الجزيرة، ليزا فيليݒس. تقول أيضاً إنه يحب اللعب وكان نشطاً أكثر لغاية بضع سنوات خلت. فـ"أحياناً، كنا نجلس لارتشاف الشاي عصراً، فنرى الطاولة تتحرك فجأة ومعها الإبريق والأكواب، فنكتشف أن السبب هو أن جوناثان جاء ليلعب تحت الطاولة".