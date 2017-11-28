يواجه المذيع الاسترالي الشهير دون بورك اليوم الاثنين اتهامات بالتحرش الجنسي، حيث وصفت وسائل الإعلام هذه القضية بأنها تماثل قضية المنتج الأمريكي هارفي واينستين ولكن في استراليا.

وخلص تحقيق لشبكة ايه بي سي وشركة فيرفاكس ميديا إلى أن دون، الذي كان يقدم برنامج ” بورك باك يارد ” الشهير على القناة التاسعة لنحو 18 عاما حتى 2004، تحرش بعدد من السيدات اللاتي عملن معه.

ويواجه “دون”70/ عاما/ اتهامات بالتحرش من جانب أكثر من 50 موظفة سابقة في برنامجه من بينهم منتجته وباحثات، وذلك خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وقال بورك اليوم إن الاتهامات ” لا أساس لها من الصحة” وأنه يشعر” بحزن وغضب شديد” تجاه هذه التقارير” الانتهازية ” بهدف تدمير سمعتي.

وأضاف أن التقارير حاولت ” ربط سلوكي المزعوم بسلوك هارفي واينستين ، الذي حظى باهتمام إعلامي كبير”.

وأوضح ” مما يدعو للسخرية الشديدة هو إنني طالما عارضت التحيز الجنسي وكراهية النساء. برنامج بورك باك يارد طالما كان معقل مناهضة كراهية النساء منذ تدشينه عام 1987″.