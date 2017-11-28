يقبل سكان نيويورك بأعداد متزايدة على التنقل بالدراجات الهوائية مع تخصيص السلطات مساحات أكبر للدراجين والطفرة في خدمات الاستئجار الحر لهذه المركبات، في شاهد على جهود هذه المدينة الأميركية الأكثر تعدادا بالسكان لتعويض تأخرها في هذا المجال. فلطالما كانت هذه المدينة الكبرى التي يقطنها 8.5 ملايين نسمة وتضم أكبر شبكة للنقل المشترك في الولايات المتحدة، تكتفي بمراقبة تطور الدراجات الهوائية في العواصم الأوروبية عن بعد.

لكن منذ العام 2013 تاريخ إطلاق شبكة الدراجات الهوائية المتاحة للتأجير الحر «سيتي بايك»، باتت العاصمة المالية الأميركية منخرطة أكثر من أي وقت مضى في هذا المسار.