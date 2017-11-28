قال قصر باكينغهام في بيان إن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب أعربا عن «سعادتهما» لخطوبة حفيدهما الأمير هاري والممثلة الأميركية ميجان ماركل. كما أعربا عن تمنياتهما لهما بالسعادة.

وقال تشارلز في بيان صادر عن مكتبه إنه «يسر أمير ويلز أن يعلن عن خطبة الأمير هاري لميجان ماركل».

وذكر البيان أن الأمير هاري (33 عاما)، وماركل (36 عاما) تمت خطبتهما في لندن في مطلع هذا الشهر.

وأضاف أن «الزفاف سيتم في ربيع عام 2018».

وفي بيان منفصل، قال الأمير ويليام، شقيق الأمير هاري الأكبر وزوجته كيت إنهما «سعيدان للغاية من أجل هاري وميجان». وقال ويليام وكيت «لقد كان أمرا رائعا التعرف على ميجان ورؤية مدى سعادتها هي وهاري معا».

وكتب المتحدث باسم قصر كينغستون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي امس أن «الأمير هاري أبلغ الملكة إليزابيث الثانية وبقية أفراد الأسرة الملكية بذلك».

وأضاف «الأمير هاري حصل على موافقة أسرة ماركل على خطوبتهما، وسيعيشان في منزل نوتينغهام كوتج الملحق بقصر كينغستون».