انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو ظهر فيه الأمير هاري وميغان ماركل بعد إعلان خطوبتهما.



والتقط المقطع أثناء تجمع عدد كبير من المصورين الصحافيين أمام قصر كينسينغتون، في انتظار ظهور الخطيبين.

وتوقف الاثنان أمام حشد الإعلاميين المنتظر، وكانت ماركل تمسك بيد هاري، وتميل عليه، فيما كان الأخير يضع كفه داخل البدلة في حركة تدل على التوتر.

والتزم الخطيبان الصمت أمام الإعلاميين، فيما انهالت العدسات عليهما بالتصوير. كما انهالت عليهما الأسئلة من كل اتجاه بأعلى صوت: "كيف طلبت يد ماركل". ورد الأمير هاري بتحفظ: "ستعرفون فيما بعد".



ويعلو سؤال ثان: "هل كان الأمر رومانسيا؟"، ورد الأمير هاري: "نعم.. أشعر بالإثارة". فيما أومأت ماركل برأسها تأكيدا على أن طلب يدها كان رومانسيا.

ولاحق سؤال ماركل: "كيف تشعرين؟".. وردت الممثلة الأميركية: "سعيدة للغاية".

وقد بدت على الأخيرين علامات الخجل والسعادة أثناء حديثهما إلى الصحافيين، وأظهرت ميغان التي كانت تمسك بذراع الأمير خاتم خطوبتها بناء على طلب هؤلاء.

وكان القصر الملكي البريطاني أصدر بياناً رسمياً أمس أعلن فيه عزم الأمير هاري عقد خطوبته على الممثلة الأميركية ميغان ماركل.

ومما جاء في البيان: "يسرّ سمو أمير ويلز أن يعلن لكم ارتباط الأمير هاري وميغان ماركل. وستقام مراسم الزواج في ربيع 2018.

وقال متحدث باسم قصر بكنغهام إن الملكة التي أبدت موافقتها على الزواج وزوجها الأمير فيليب مسروران.

وسيتم كشف المزيد من التفاصيل عن حفل الزفاف في أوقات لاحقة".

وأشار إلى أن خطوبة سمو الأمير وماركل في لندن ستجري هذا الشهر، وأن الأمير هاري أبلغ الملكة وأفراد آخرين من الأسرة المالكة بذلك. كما حصل على مباركة أهل الآنسة ماركل.