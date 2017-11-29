خفف دائرة النقل في كندا من القيود المفروضة على ما يمكن حمله خلال الرحلات الجوية، بعد ترخيصها بحمل السكاكين التي لا يتعدى طولها 6 سنتمتراً، فيما بقيت بودرة الأطفال على قائمة الممنوعات.

وحسب تقرير نشره موقع قناة "سي تي في" الإلكتروني اليوم الثلاثاء، فإن لائحة القيود المعدلة دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس الإثنين، وتتضمن أيضاً الترخيص أيضاً بأنواع من المساحيق والحبوب التي تفوق 350 ميللمتراً.

وتابع التقرير أنه لا يزال على الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة، المتثال للقوانين الأمريكية، والامتناع عن حمل أي نوع من الأدوات الحادة على كل أنواع الرحلات الجوية.