هاجم تمساح يعيش في المياه المالحة سائحة بريطانية، كانت تتجول على حافة خليج صغير في شمالي أستراليا مما أدى إلى إصابتها بجروح، وذلك في لحظة مخيفة تم تسجيلها في مقطع فيديو.

وذكر المسؤولون عن الحياة البرية اليوم الثلاثاء أنه سيتم نقل التمساح وإبعاده عن بيئته الطبيعية. ووقع الحادث مساء أمس الإثنين في منطقة نائية ببلدة كيب تريبيوليشن الكائنة بولاية كوينزلاند، بالقرب من الحيد المرجاني العظيم.

وتظهر في مقطع الفيديو الذي نشره أصدقاء السائحة على فيس بوك وتم مشاركته أكثر من ألفي مرة، المرأة التي تبلغ من العمر 24 عاماً وهي تسير على حافة الماء، عندما اندفع تمساح صغير من المياه بقوه وعضها في فخذها.

وكانت الضحية وأصدقاؤها يصورون نوعاً من الأسماك التي تعيش في الطمي والمستنقعات عندما وقع الهجوم. وقالت متحدثة باسم السلطات الصحية إن المرأة تلقت العلاج من العضة بمستشفى موسام وخرجت اليوم.

بينما قالت وكالة حماية البيئة بالولاية أن تمساح المياه المالحة الذي يبلغ طوله مترين تقريبا من المرجح أن يتم نقله من المكان، حيث أن التماسيح التي تبدي "سلوكاً خطيراً" يتم استهدافها بالإبعاد. ويتم بعد ذلك إرسال الحيوانات التي يتم أسرها إلى مزارع للتماسيح أو حدائق الحيوان.

وبدأ المسؤولون عن الحياه البرية بالفعل في البحث عن التمساح بالمنطقة، وفقاً لما ذكرته متحدثة. وكان تمساح يبلغ طوله أربعة أمتار قد هاجم سائحاً العام الماضي مما أدى إلى مقتله، وذلك على شاطئ في نفس المنطقة.