تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم صور في روسيا، يظهر طفلاً لم يتجاوز من العمر 4 سنوات، يقود سيارة دفع رباعي على طريق سريع، بسرعة تصل إلى 60 ميلاً في الساعة.

وفي الفيديو الذي أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل، يظهر الطفل، تجاوز الطفل بسيارة الدفع الرباعي من طراز مرسيدس بنز، شاحنةً وسيارات أخرىن بتشجيع من عمته التي كان يجلس على ركبتها، حسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وواجه والد الطفل وعمته انتقاداً شديداً بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل، ودافعت العمة المدعوة أريانا عن فعلتها، بالقول إن الأمر طبيعي للغاية، وأضافت: "لا أرى أي شيء سيء في ذلك، الجميع فعل ذلك في طفولتهم".

وأعلنت شرطة الطرقات في موسكو، أنها تعمل على فحص الفيديو، ولم يصدر عنها أي قرار ضد والد وعمة الطفل.